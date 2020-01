Pedro Russo, ex-namorado de Blaya, partilha com seguidores nova profissão. "Vergonha? Nunca!"

Trabalhas na uber eats ? Sim. Vais ficar rico ? Não. Gostas do que fazes ? Gosto eu adoro conduzir só não gosto quando fico muito tempo parado 😩.Tens vergonha? Nunca! Porque trabalhas para a uber ? Porque sou livre! Eu amo liberdade pessoal! Consigo ir buscar a minha filha as horas q eu quero...se quiser parar para ir meditar vou... ando na rua não estou fechado em lado nenhum... basicamente sou livre! E vocês são livres ? 🤘🏼

