Tiroteio faz vários feridos no Canadá

A polícia do Ottawa, no Canadá, respondeu, esta quarta-feira, a um tiroteio na capital do país. A informação foi avançada pelas autoridades no Twitter.

O tiroteio provocou vários feridos, sendo que, segundo a estação canadiana de televisão CTVNews, pelo menos três pessoas foram transportadas para o hospital em estado considerado grave.



O alerta foi dado às 07h35 locais (12h35 em Portugal Continental).

Na publicação do Twitter, a polícia de Ottawa avisa ainda a população para evitar o local.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB