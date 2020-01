O Benfica anunciou esta quarta-feira a contratação de Elías Pereyra. O jogador argentino de 20 anos chega à Luz por empréstimo e vai reforçar a equipa do Benfica no mercado de inverno.

Elías Pereyra foi vice-campeão sul-americano de Sub-20, em 2019, no Chile, e estreou-se na primeira divisão argentina aos 19 anos ao serviço do CA San Lorenzo de Almagro. Os encarnados ficam com opção de compra no final da presente época.