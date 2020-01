“Viste o programa da mãe?”. Eis a resposta insólita do filho de Cristina Ferreira

Apresentadora contou episódio divertido com o filho.

Terça-feira, dia 7 de janeiro, Cristina Ferreira comemorou um ano do seu programa na SIC com uma emissão especial. Esta quarta-feira e depois de um dia em cheio, a apresentadora contou um episódio caricato do filho.

Cristina Ferreira começou por contar que quando chegou a casa questionou o filho, Tiago, se tinha visto o programa. “Viu zero”, começou por dizer.

“E eu disse: ‘Oh filho, tu não viste nem um minuto do programa da mãe?”, contou, revelando depois a resposta do filho.

“‘Eu sou lá homem para ver essas coisas’”, foi a resposta que o meu filho me deu”, revelou.

A apresentadora diz ainda que o filho, de 11 anos, “não liga” ao que a mãe faz e que “tinha outras coisas para ver”.