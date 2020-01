Bilionário japonês vai oferecer oito milhões de euros aos seus seguidores no Twitter

A ideia do japonês é perceber se ao dar este dinheiro às pessoas estas se tornam mais felizes.

O bilionário japonês Yusaku Maezawa anunciou que vai oferecer cerca de oito milhões de euros a mil dos seus seguidores no Twitter, com o intuito de realizar uma “experiência social”, avançou a agência Reuters.

O magnata do mundo da moda vai dar este dinheiro a mil utilizadores da rede social, que fizeram retweet do seu post de dia 1 de janeiro, escolhendo-os aleatoriamente. Cada um dos seguidores deve receber cerca de oito mil euros do dinheiro de Yusaku Maezawa.

A ideia do japonês é perceber se ao dar este dinheiro às pessoas estas se tornam mais felizes. Através de um vídeo publicado no YouTube, Yusaku afirma esperar que a sua experiência atraia investigadores e académicos para estudar as pessoas que tiverem a sorte de ganhar o seu dinheiro.

Esta não é a primeira vez que o bilionário faz este tipo de ofertas. Na primeira vez, Yusaku ofereceu cerca de oito mil euros a 500 seguidores, o que o fez passar de 500 seguidores para seis milhões.