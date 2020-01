Carolina Deslandes dedica música a cabo-verdiano morto em Bragança

A cantora Carolina Deslandes partilhou no seu Instagram uma música dedicada ao estudante cabo-verdiano, que morreu dias depois de ter sido espancado em Bragança.

Carolina Deslandes mostra-se revoltada com a falta de destaque que a morte do jovem teve inicialmente, criticando a forma como a comunicação social abordou o assunto.

Na descrição do vídeo, que já conta com dezenas de milhares de likes no Instagram, pode ler-se “Justiça para Giovani. E se fosse o teu filho?”.