Sede do Núcleo do Sporting no Fundão assaltada

A sede do Núcleo Sportinguista do Fundão foi assaltada esta terça-feira à noite.

De acordo com o Jornal do Fundão, os responsáveis pelo espaço aperceberam-se do sucedido esta quarta-feira quando foram abrir a coletividade. Segundo o mesmo jornal, os assaltantes tentaram forçar a entrada pela porta, mas conseguiram entrar apenas por uma das janelas.

O jornal regional O Interior, que cita o Presidente da Direção do Núcleo, roubaram pelo menos 300 euros da caixa registadora e arrombaram a máquina do tabaco.

Também no Fundão terão sido assaltadas, nos últimos dias, a Casa do Benfica e a sede do grupo Caminheiros da Gardunha.

A GNR tomou conta do caso.