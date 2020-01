Rainha Isabel II reage em comunicado a afastamento de Harry e Meghan Markle da família real

Depois de Harry e Meghan Markle, duques de Sussex, anunciarem esta quarta-feira que se vão afastar da família real britânica e mudar-se para a América do Norte, a rainha Isabell II emitiu um comunicado admitindo que se tratam de “assuntos complicados”

"Os debates com o duque e a duquesa de Sussex ainda estão no início. Percebemos o desejo em adotar uma abordagem diferente, mas estes são assuntos complicados que ainda demorarão para serem resolvidos", lê-se na nota partilhada no Twitter oficial do Palácio de Buckingham.

Recorde-se que o príncipe Harry e Meghan Markle revelaram que vão "recuar como membros sénior da família real" e "trabalhar para se tornarem independentes financeiramente".