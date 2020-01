Raul de Tomas oficializado no Espanhol

Agora é oficial: Raul de Tomas já foi confirmado no Espanhol, com contrato até 2026.

O clube catalão fez o anúncio nas redes sociais depois de o avançado espanhol, de 25 anos, ter cumprido ontem os exames médicos.

O último classificado da Liga vizinha garantiu o passe do jogador por 20 milhões de euros, recuperando o Benfica o investimento feito no jogador há cerca de meio ano, quando os encarnados pagaram a mesma verba ao Real Madrid no mercado de verão de 2019.

Mais: estão ainda previstos valores adicionais (2 milhões de euros) dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador e do clube. De resto, a Benfica SAD terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.