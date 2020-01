Merlin Properties estreia-se na bolsa portuguesa

O ok da Euronext Lisboa está dado e, por isso, a imobiliária espanhola Merlin Properties vai estrear-se na bolsa portuguesa a 15 de janeiro.

O anúncio foi enviado pela imobiliária ao regulador espanhol do mercado de capitais – Comisión Nacional del Mercado de Valores: “No dia de hoje, a Euronext Lisboa decidiu admitir para cotação e negociação no mercado regulador da Euronext em Lisboa as ações representativas do capital social da Merlin, mediante procedimento de cotação direta”, lê-se na nota, que está também disponível no regulador português.

Recorde-se que a Merlin já tenta entrar na bolsa portuguesa há algum tempo, numa operação que esperava ver concluída no final do ano passado.