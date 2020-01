Situação amorosa de Selena Gomez leva-a a "usar as cuecas da avó"

Selena Gomez foi entrevistada pelo Wall Street Journal antes de lançar o albúm Rare. A cantora, que foi o primeiro amor de Justin Bieber, mostrou-se disposta a falar sobre temas mais pessoais, nomeadamente o facto de não ter uma relação assumida com ninguém há dois anos.

"Preciso de tempo para mim", justificou. Confessando que adora dormir na companhia do seu cão, a cantora respondeu com humor. "Já vivo completamente a situação de usar as cuecas da avó", brincou.

Depois de Justin Birber, Selena Gomez namorou ainda com o cantor Abel Tesfaye, mais conhecido por The Weeknd.