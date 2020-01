PJ detém suspeitos de rede de tráfico de droga

As detenções ocorreram na sequência de buscas domiciliárias, em Lisboa e na Covilhã.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, a detenção de cinco homens suspeitos de integrarem uma rede de tráfico de droga. Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda explica que a investigação decorria há cerca de sete meses e que os suspeitos, com idades compreendidas entre os 23 e os 26 anos, foram detidos na sequência de buscas domiciliárias. Cinco das sete buscas foram feitas no concelho da Covilhã e as outras duas na área metropolitana de Lisboa.

Para além de resultarem na detenção dos suspeitos, as buscas permitiram também apreender “produto estupefaciente equivalente a centenas de doses individuais diárias”. Quatro balanças de precisão, telemóveis, equipamentos informáticos e outros objetos foram também apreendidos.

“Um funcionário bancário, dois estudantes e dois sem ocupação profissional, mantinham ligações entre eles na atividade delituosa agora desarticulada, possuindo, um deles, antecedentes policiais por crimes da mesma natureza”, pode ler-se no comunicado.

Os detidos vão agora ser presentes a primeiro interrogatório de forma a saberem quais as medidas de coação que lhes irão ser aplicadas.