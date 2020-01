Trump é persona non grata na terra natal de Melania

Escultura do Presidente norte-americano foi queimada.

Uma escultura de madeira de Donald Trump foi queimada, esta quinta-feira, na Eslovénia. A figura, com quase oito metros, foi erguida em agosto de 2019 e retrata o Presidente dos Estados Unidos com o característico corte de cabelo, de fato azul, camisa branca e gravata vermelha. Trump aparece com o braço direito levantado, posição característica da Estátua da Liberdade, em Nova Ioque. A figura continha ainda um mecanismo que depois de acionado fazia a figurar mover a boca, mostrando os dentes.

À AFP, o escultor, Tomaz Schleg, terá explicado que tal "como todos os populistas, a estátua tinha duas faces". "o lado humano é simpático, mas por outro lado é um vampiro", explicou à agência de notícias francesa.

Apesar de ser um motivo de visitas na zona de Sevnica, a estátua acabou por ser mudada para a cidade de Moravce, depois de os habitantes da primeira zona terem ameaçado que iam queimar a peça de madeira no passado dia das bruxas.

O Presidente da Câmara de Moravce afirmou que o ato de vandalismo, realizado por "incendiários desconhecidos", demonstrou "intolerância contra um projeto artístico".

Dois meses antes da estátua de Trump se ter instalado na Eslovénia, foi esculpida a figura de Melania Trump numa árvore, na cidade de Sevnica.