Homem limpa interior de carros por três euros ou em troca de alimentos para a família

José Carapinha conta, através de uma publicação no Facebook, que a sua família tem de se governar apenas com a pensão de invalidez da mulher, no valor de 273 euros.

Uma publicação no Facebook, no grupo Vendas Margem Sul, já recebeu inúmeras partilhas. José Carapinha está a oferecer-se para limpar o interior de carros, pelo valor de três euros ou em troca de alimentos.

Questionado por Bruno Teixeira, um dos membros do grupo, sobre o que se passava, José Carapinha explicou, através do Messenger, que está no desemprego e que o único dinheiro que a família tem é a pensão de invalidez da mulher, no valor de 273 euros, acrescentando que tem dois filhos pequenos para alimentar. "Tenho de conseguir rendimento de algum lado", disse. No seguimento da conversa, José Carapinha disse ainda que precisava de ajudar para arranjar trabalho, deixando o seu contacto telefónico.

Bruno Teixeira decidiu partilhar a conversa com o homem, apelando aos seus seguidores que o ajudem. "Vi há pouco este anúncio e não queria acreditar, falei com a pessoa e realmente e verdade. Leiam e vamos ajudar ,custa tanto ver isto. HOJE ESTA FAMILIA ,AMANHA PODEMOS SER NÓS... Partilhem sff", escreveu. A publicação gerou centenas de gostos e comentários de seguidores que querem ajudar a família de José.