Madame Tussauds separa Harry e Meghan da família real

O gerente do museu garante que agiu em conformidade com a situação.

O Museu Madame Tussauds, em Londres, decidiu afastar as figuras de Harry e Meghan Markle do espaço destinado a membros da família real. A mudança surge na sequência do anúncio feito esta quarta-feira pelos, ainda, Duques de Sussex.

O casal anunciou que se vai afastar "como membros sénior da família real" e "trabalhar para se tornar financeiramente independente".

A notícia chegou ao famoso museu dos bonecos como uma "surpresa" para o gerente, Steve Davies, que diz ter agido em conformidade. "Como são duas das nossas figuras mais populares e queridas, obviamente continuarão a ser uma característica importante no Madame Tussauds, enquanto observamos o que o próximo capítulo reserva para eles", afirmou.