Bebé morre depois de ser fechada dentro de uma mochila e deixada no carro um dia inteiro

Um homem está a ser acusado de homicídio, depois de colocar uma bebé de 10 meses dentro de uma mochila e deixá-la num carro durante todo o dia, nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa norte-americana, Trevor Rowe, de 27 anos, era namorado da mãe da pequena Marion Jester-Montoya e, na terça-feira, levou a criança consigo quando foi para o trabalho. De acordo com a acusação, o suspeito começou por colocar a vítima dentro da mochila e abandonou o carro para ir trabalhar. Mais tarde, quando percebeu que a criança tinha saído, voltou a colocá-la dentro da mochila. Por volta da hora de almoço, Trevor voltou ao veículo e garante que foi verificar a criança: “Ela estava a choramingar, mas a respirar”. Assim, deixou a bebé no interior da mala e foi a um espaço de fast-food e a duas lojas.

O homem viria a regressaar ao carro antes de voltar ao trabalho para colocar a mochila, ainda com a bebé dentro, no porta bagagens da viatura.

Por volta das 17 horas, quando voltou, a menina já não estava a respirar. A polícia diz que o homem ligou para o número de emergência, mas o óbito viria a ser declarado no hospital.

Trevor já tinha sido detido, em março de 2018, por abandono infantil. Na altura, o homem estava a cuidar dos seus dois filhos e saiu de casa para ir buscar comida, deixando as crianças sozinhas. No entanto, as acusações acabaram por ser retiradas.

O suspeito encontra-se em prisão preventiva.