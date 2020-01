Maria Vieira defende e elogia advogada da TVI acusada de racismo

Maria Vieira não perde a oportunidade de participar numa polémica. A atriz recorreu mais uma vez ao Facebook para assumir uma posição controversa.

"Sou uma grande admiradora da coragem, da eloquência e do sentido de justiça da Drª Suzana Garcia”, escreveu. Maria Vieira considera que a advogada, que faz parte da rubrica Crónica Criminal do programa de Manuel Luís Goucha na TVI, “coloca o dedo nas muitas feridas que estão lentamente e literalmente a matar Portugal e o povo português".

"Esta brava mulher é cada vez mais o alvo a abater pela Esquerda Globalista, pelos marxistas em geral e por gente muito perigosa, que odeia a polícia e defende bandidos (...)", lê-se também no longo post partilhado pela atriz.

O texto de Maria Vieira surge na sequência das declarações polémicas de Suzana Garcia sobre a morte do jovem cabo-verdiano em Bragança, consideradas racistas por muitos comentadores nas redes sociais e mesmo figuras públicas, como Conan Osíris e Rúben Semedo.

Maria Vieira defende ainda, no seu post, que “é tempo dos portugueses acordarem, de darem ouvidos a pessoas responsáveis, honestas e justas como a Dr.ª Suzana Garcia, o Dr.º André Ventura e todos aqueles que não querem viver o terrível pesadelo que hoje se vive na Venezuela, em Cuba ou na Coreia do Norte e decidirem, de uma vez por todas, salvar Portugal das garras desta gente que quer acabar de vez com a família, com o Cristianismo, com a nossa cultura e os nossos costumes, com a nossa identidade nacional, a nossa prosperidade, a nossa liberdade e sobretudo com a nossa democracia”.

A atriz termina o texto com um agradecimento à advogada: “Bem-haja pois, Dr.ª Suzana Garcia, por ser e ter a coragem de ser quem é. Para si, o meu mais sincero respeito".