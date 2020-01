Liga informa que V.Setúbal-Sporting não vai ser adiado

Jogo no Bonfim agendado para este sábado é referente à 16.ª jornada da Liga portuguesa

A Liga Portugal não adia o encontro entre V.Setúbal e Sporting, agendado para sábado, no Bonfim, a contar para a 16.ª jornada da Liga portuguesa, por falta de consenso entre os dois clubes.

De acordo com os regulamentos da Liga de Futebol, um jogo só pode ser adiado se ambos os clubes chegarem a acordo nesse sentido: “Quando, por causa fortuita ou de força maior, não se verifiquem as condições para que um jogo se inicie ou se conclua, este realizar-se-á ou completar-se-á no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes, salvo se ambos os clubes acordem a respetiva realização ou conclusão em outra data”.

Recorde-se que os sadinos formalizaram hoje o pedido de adiamento da partida devido ao surto gripal que atacou 90% do plantel sadino. Os leões mostraram-se indisponíveis justificando a decisão com o "calendário de competições sobrecarregado".

Leia o comunicado:

"A Liga Portugal informa que recebeu o pedido de adiamento, remetido pelo Vitória FC, do jogo desta equipa com o Sporting CP, a contar para a jornada 16 da Liga NOS, por surto gripal no seu plantel. O Sporting CP fez chegar à Liga Portugal a sua oposição ao adiamento.

Tendo a Liga Portugal diligenciado junto dos dois clubes com vista à solução da questão e verificando que estes não chegam a um consenso, o adiamento não está em condições de ser determinado".