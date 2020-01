Rocket explode perto de base aérea com tropas norte-americanas no norte do Iraque

Um rocket explodiu, esta quinta-feira, perto de uma base com tropas norte-americanas no distrito de Dujail, no norte do Iraque, avança a Reuters.

A origem do míssil é, até ao momento, desconhecida. Não há vítimas a registar.

O local da explosão fica a cerca de 50 quilómetros de Bagdade.

O projétil será do tipo Katyusha, como os que esta quarta-feira atingiriam uma zona verde de Bagdade, - normalmente utilizados por milícias na região e fornecidos pelo Irão – que têm curto alcance.

Algumas agências noticiosas iranianas também estão a partilhar a informação.