Partilhado vídeo que mostra suposto míssil a atingir avião ucraniano no Irão

Um vídeo, que está a ser amplamente divulgado pela imprensa norte-americana, mostra um suposto míssil a atingir o avião da Ukranian International Airlines (UIA) e que matou 176 pessoas, em Teerão.

As imagens mostram um clarão, que será o momento em que alegadamente a aeronave foi atingida.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT