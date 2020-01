Marcelo vai a Moçambique na próxima semana

Presidente já tinha anunciado em novembro que, em princípio, iria à posse do Presidente Moçambicano, Filipe Nyusi, no dia 15 de janeiro.

O Presidente da República vai a Moçambique na próxima semana por ocasião da tomada de posse do seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi.

"Nesta ocasião, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa aproveitará para se encontrar com a comunidade portuguesa residente em Maputo e também na Beira, onde irá, tal como havia prometido, inteirar-se do processo de recuperação naquela região muito fustigada pelos ciclones que assolaram Moçambique em 2019", refere a nota publicada no site da Presidência.