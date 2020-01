Semana termina com descida de temperatura

Esta sexta-feira, são esperados períodos de céu limpo por todo o país. A semana termina com descidas de temperatura, principalmente, durante a noite, quando o arrefecimento vai ser acentuado.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera os termómetros vão chegar aos 16 graus, em Faro. Em Lisboa, as temperaturas vão oscilar entre os 9 e os 14 graus. Também o Porto regista 14 graus de máxima, porém, no que diz respeito às temperaturas mínimas, o termómetro pode baixar até aos 5 graus.

O distrito onde vão ser registadas as temperaturas mais baixas é a Guarda, com o termómetro a oscilar entre os 0 e os 6 graus.

Há também a possibilidade de formação de gelo ou geada nas regiões Norte e Centro.