Camião larga tijolos na autoestrada e provoca colisão entre dois veículos

Três pessoas ficaram feridas, esta sexta-feira, na sequência da queda de tijolos de um camião. O acidente aconteceu ao longo da A23, na freguesia de São Cosme, em Gondomar. A carga do veículo ficou dispersa, inadvertidamente, pela via. Segundo a TVI24, foi este acontecimento que levou à colisão de duas viaturas ligeiras, na qual seguiam as pessoas que ficaram feridas.

O alerta do acidente, que aconteceu no sentido este-oeste, foi dado às 9h45 e as vítimas foram assistidas no local.