Cristina Ferreira sobre André Ventura: "Na altura, não era um convidado que nós quiséssemos no programa"

Cristina Ferreira foi convidada para estar presente no regresso do programa 5 Para a Meia Noite. Durante a rubrica Pressão no Ar, onde os convidados são questionados pelas apresentadoras Filomena Cautela e Inês Gonçalves, a "JLo da Malveira", como se definiu, falou acerca dos convidados que deixa entrar na sua 'casa'. Quando questionada acerca de André Ventura, a apresentadora confessou que foi um nome "equacionado", mas que "na altura" não era um convidado que a equipa ou a direção de programas quisessem no programa. "Daqui a uns tempos, perante todo o comportamento e aquilo que está a fazer, não sei se será ou não convidado".

Filomena Cautela respondeu. "Falou como uma Presidente da República", disse. A propósito da capa mais recente da revista Visão, a apresentadora esclareceu. "Eu não assumi candidatura nenhuma, como deves calcular, acho que não é preciso um cargo político para seres política diariamente. Pela forma como conduzo os meus programas [acho que dou isso a entender]. Acho que em 17 anos permiti a quem vê saber exatamente aquilo que sou a nível profissional, pessoal e ideológico", explicou.

Numa conversa descontraída, Filomena Cautela perguntou à apresentadora da SIC se alguma vez se tinha sentido atraída por um convidado. Realçando que estava muito bem casado e que tinha o maior respeito pela sua mulher, Cristina Ferreira confessou: "Olhei pela primeira vez para o Ricardo Araújo Pereira e pensei… não sei se era da luz da minha casa, ele estava bem sentado no meu sofá". "O humor, a forma como ele trabalha, ele é superior a nível de inteligência. Ele é intelectualmente superior", completou.