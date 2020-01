DiCaprio vai doar 2,7 milhões de euros para combater incêndios na Austrália

Leonardo DiCaprio anunciou que vai doar cerca de 2,7 milhões de euros da sua fortuna para auxiliar o combate aos incêndios na Austrália, que está a devastar o país. A organização ambiental co-presidida pelo ator, Earth Alliance irá criar um fundo para combater os fogos que já destruiram mais de duas mil casas e provocaram a morte de 27 pessoas e de mais de mil milhões de animais.

Através das redes sociais, DiCaprio afirmou que o dinheiro irá ser usado para ajudar os operacionais que combatem os incêndios em New South Wales, onde mais de 4 milhões de hectares foram destruídos e também “para ajudar as comunidades locais afetadas pelos incêndios florestais, no resgate e na recuperação da vida selvagem, e para apoiar a restauração à longo prazo desses ecossistemas únicos”.

A Earth Alliance foi fundada por Leonardo DiCaprio em 2019 com o objetivo de combater as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade. A empresária Laurene Powell Jobs e o filantropo Brian Sheth dividem a presidência da organização com o ator.

Além do ator, também diversas celebridades se mostraram solidárias com a população australiana. A cantora P!nk, a atriz Nicole Kidman, a cantora Selena Gomez e o ator Chris Hemsworth foram outros dos artistas que doaram milhões de euros para ajudar a combater os fogos.