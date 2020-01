AHRESP garante que OE "retira confiança aos empresários"

A associação esteve reunida com os Grupos Parlamentares do PS e CDS, onde foram tratados, principalmente, os temas do IVA das Bebidas, Alojamento Local e Coesão Territorial.

A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) considera que o Orçamento do Estado para 2020 contribui para a “instabilidade fiscal da atividade de alojamento local”.

Num comunicado emitido, esta sexta-feira, a associação afirma ainda que deixou esta “mensagem clara” aos Grupos Parlamentares do PS e do CDS, com os quais se reuniu esta semana. Para além desta instabilidade fiscal, a AHRESP garante ainda que o documento retira a “confiança aos seus empresários, que já têm de lidar com inúmeros custos de contexto que perturbam a sua competitividade”.

As audiências com os Grupos Parlamentares focaram-se, principalmente, em três temáticas – o IVA das Bebidas, Alojamento Local e Coesão Territorial.

A AHRESP “fez questão de saudar a renovação da autorização legislativa para a reposição da taxa do IVA dos serviços de bebidas”, sublinho, porém, que essa era a expectativa das empresas do setor, que, segundo o documento, esperavam que a nova proposta “já consagrasse a reposição efetiva da totalidade do serviço de bebidas na taxa intermédia de IVA”.

Quanto ao Alojamento Local, “foi com profundo descontentamento” que a AHRESP sublinhou, durante as audiências, “uma nova penalização fiscal para esta atividade económica”. A secretária-geral da AHRESP, considerou que “o agravamento dos índices de tributação no regime simplificado de IRS e de IRC, que passam de 0,35 para 0,50, especificamente para os apartamentos e moradias de AL localizados em zonas de contenção, é uma medida da maior injustiça para todos os que investiram, recuperaram imóveis desocupados e abandonados e contribuíram para a regeneração urbana”. Ana Jacinto considerou que este agravamento fiscal é “totalmente despropositado, discriminatório e penalizador”. “Representa um aumento de 43% na carga fiscal de micro e pequenos empresários, pois são quem opta pelo Regime Simplificado, e são quem têm no Alojamento Local a sua única fonte de rendimento”, justifica.

Quanto ao tema da Coesão territorial, e “não obstante um conjunto de medidas já previstas” neste Orçamento, a associação sublinhou junto dos Grupos Parlamentares que “é urgente uma política fiscal apelativa e estável para a fixação de mais e melhor investimento no interior do país, contribuindo para o combate à desertificação e fixação de capital humano”.

