Proença convoca V. Setúbal e Sporting para reunião

O presidente da Liga, Pedro Proença, convocou V. Setúbal e Sporting para uma reunião, a realizar ainda durante o dia de hoje, avançou à agência Lusa fonte oficial do organismo.

A mesma fonte fez também saber que Proença tem «acompanhado com preocupação» toda a situação polémica à volta do jogo referente à jornada 16.

Recorde-se que esta quinta-feira os sadinos formalizaram um pedido de adiamento do jogo, agendado para amanhã, no Bonfim, devido ao surto gripal que afeta quase todo o plantel setubalense. O Sporting recusou, justificando a decisão com base no calendário "sobrecarregado", o que motivou a Liga Portugal a não adiar a partida. De acordo com os regulamentos, um jogo só pode ser adiado se os dois clubes chegarem a acordo nesse sentido.

Esta sexta-feira o técnico sadino adiantou que a situação em torno do plantel sadino é gravíssima e que não tem jogadores disponíveis para defrontar o Sporting. Já Jorge Silas, treinador leonino, garantiu que o clube está disponível para jogar numa nova data, sem ser, porém aquela que foi sugerida pelo V.Setúbal, que havia sugerido que o jogo fosse disputado pela altura das meias-finais da Taça de Portugal, tendo em conta que nenhum dos clubes está em prova. «Não é má vontade da nossa parte, preparamos o jogo para amanhã e não temos indicações que o jogo não se irá realizar. Agora, se eles não aparecerem, não aparecem», rematou. Silas revelou ainda ter falado com o técnico espanhol, admitindo que ambos compreendiam os dois lados. Para o orientador do conjunto verde-e-branco a partida pode até ser reagendada mas para uma data «que não prejudique ninguém».