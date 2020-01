Meghan Markle regressa ao Canadá depois de anunciar afastamento da família real

Meghan Markle regressou ao Canadá, menos de uma semana depois de os duques de Sussex terem anunciado que iriam deixar de ser membros sénior da família real britânica, segundo um porta-voz do casal, citado pela agência Reuters. Por outro lado, Harry continua no Reino Unido para cumprir eventos de agenda, marcados para a próxima quarta-feira.

Meghan regressou ao país onde passou sete semanas com o marido e o filho, para se reunir com Archie, que tinha ficado ao cuidado de uma ama e de uma amiga da mãe, segundo a imprensa britânica, enquanto os pais tratavam de anunciar o seu afastamento do Palácio de Buckingham, no Reino Unido.