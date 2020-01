Orçamento do Estado foi aprovado na generalidade

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 foi aprovada na generalidade, esta sexta-feira. Nas dez horas de debate que precederam a aprovação, houve lugar a muitas críticas e avisos, mas o resultado foi aquele que se esperava.

O PS foi o único partido a votar a favor do orçamento, que mereceu as abstenções do BE, PCP, PAN, PEV, Livre e dos três deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira.

A proposta teve o voto contra do PSD, do CDS-PP, bem como os deputados únicos do Chega e da Iniciativa Liberal.

A mesma votação teve a proposta de Grandes Opções do Plano (GOP) para 2020, que assim sendo também foi aprovada.