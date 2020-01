Bombeiros resgatam cinco cães do fundo de duas minas em Montemor-o-Novo | VÍDEO

Os bombeiros voluntários de Montemor-o-Novo resgataram cinco cães do fundo de duas minas desativadas, na zona de São Brissos, no distrito de Évora, no último sábado.

Segundo uma publicação feita na página oficial do Facebook dos bombeiros, que conta com um vídeo do resgate dos animais, dois dos cães caíram numa mina com cerca de 25 metros e os outros três numa com 15 metros de profundidade.

Os bombeiros afirmam que “a equipa encontrou difíceis acessos até á chegada das minas, onde o caminho teve de ser apeado durante alguns quilómetros” e que “o cair da noite dificultou ainda mais as operações de resgate”, no entanto os cinco animais acabaram por ser resgatados com sucesso.