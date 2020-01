Motorista de reboque baleado após discussão quando ia prestar assistência

Condutor ficou irritado com o tempo que teve de esperar pelo reboque.

Um homem, de 41 anos, foi alvejado, esta sexta-feira à tarde, com dois tiros por um condutor, de 74 anos, que tinha pedido assistência e que ficou irritado pelo tempo de espera, após um acidente na zona de Quirás de Lomba, no concelho de Vinhais.

O condutor acidentado, que não estava ferido, terá ficado irritado com o atraso do reboque, justificado por outro serviço na aldeia de Rebordelo, no mesmo concelho.

"Houve uma discussão entre ambos, envolveram-se numa luta, o mais velho tinha uma pistola e disparou dois tiros sobre o outro, atingindo-o numa perna", contou fonte dos Bombeiros de Vinhais, citada pelo Jornal de Notícias.

O homem mais novo conseguiu fugir e dirigiu-se a uma aldeia próxima onde foi dado então o alerta para os meios de socorro.

Segundo a GNR, os dois homens foram transportados para o hospital de Bragança com ferimentos ligeiros.

O caso está a gora a ser investigado pela Polícia Judiciária.