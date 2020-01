Portugal com vitória inédita sobre a França na estreia no Europeu de andebol

Portugal entrou da melhor forma no Europeu de andebol 2020, ao conseguir uma vitória inédita ante a França (28-25), na primeira jornada do grupo D, disputada em Trondheim, na Noruega.

A seleção nacional está de regresso à elite do andebol europeu 14 anos depois, tendo conseguido o apuramento de forma tranquila após o alargamento da competição para 24 seleções.

A equipa lusa havia terminado no segundo lugar do grupo 6 de apuramento, precisamente atrás dos gauleses, que foram medalha de bronze no último Mundial. Portugal já tinha, contudo, conseguido vencer a França, em Guimarães, na fase de qualificação, por 33-27.

Agora segue-se o duelo com a Bósnia-Herzegovina (domingo) e, dois dias depois, a seleção lusa defronta a Noruega no último jogo do grupo D.