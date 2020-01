Oito feridos em acidente na A3 em Famalicão

Um acidente, que envolveu uma carrinha de nove lugares, que ocorreu, na saída da A3 para a A7 em Famalicão, fez pelo menos oito feridos, esta sexta-feira ao final da tarde.

O acidente terá ocorrido por volta das 18 horas e desconhece-se, segundo o Jornal de Notícias, a gravidade dos ferimentos, sendo que o Comando Distrital de Operações de Socorro adiantou apenas que há oito vítimas.

No local, estão os bombeiros voluntários de Santo Tirso, Tirsenses, duas VMER do Hospital Pedro Hispano e do São João, com um total de 28 operacionais e 12 veículos.

A operação está a condicionar o trânsito.