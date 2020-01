Incêndio em prédio de Lisboa deixa sete moradores e três agentes da PSP feridos

Um incêndio num prédio na Quinta do Loureiro, em Lisboa, deixou sete moradores e três polícias feridos, por inalação de fumo.

O alerta foi dado às 6h45 e na origem terá estado um aquecedor que se incendiou no quinto andar do edifício

Os moradores intoxicados são duas mulheres idosas, um homem e quatro crianças, que foram transportados para o hospital Dona Estefânia e Hospital São Francisco Xavier.

Os agentes da PSP conseguiram entrar no prédio em chamas e salvar uma idosa de 80 anos, de um sexto andar.

As autoridades estão já a investigar as circunstâncias do incêndio, que deixou ainda seis pessoas desalojadas.