“Vou viver e não ter vergonha de ser feliz”. Raquel Tavares fala pela primeira vez após anúncio

Hoje é o meu dia. Faço 35 anos e tem sido uma viagem incrível. Tenho lido todas as vossas mensagens, todas as manifestações de carinho e compreensão, todos os desabafos e testemunhos semelhantes e só sei dizer que nunca senti tanto amor em toda a minha vida. É o melhor presente de aniversário que alguma vez tive... Nesta foto, estava feliz e a cantar. E é a este lugar que gostava de conseguir voltar um dia. Por agora, vou “viver e não ter a vergonha de ser feliz”. Não me despedi de nada nem de ninguém. Estou e estarei aqui, convosco! Porque sem vocês, nada disto faria sentido. OBRIGADA 🤍

A post shared by Raquel Tavares (@raqueltavaresofficial) on Jan 11, 2020 at 1:38am PST