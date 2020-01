Joacine afastada da lista à direção do Livre

Nome da atual deputada única do partido não consta da única lista que se candidata à condução do Livre nos próximos dois anos.

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, não integra a lista única de candidatos à direção do Livre, que vai a votos no IX Congresso, nos dias 18 e 19.

A lista de candidatos à próxima direção foi divulgada este sábado pelo partido no seu site.

Na lista de 68 nomes mantém-se o de Rui Tavares, que no entanto não integrará o Grupo de Contacto [direção], composto por 15 efetivos e dois suplentes.

O assessor da deputada, Rafael Esteves Martins, que até agora integrava os órgãos nacionais do Livre, não se recandidata ao conselho de jurisdição do partido.