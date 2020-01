Costa quer ministros a circular em Lisboa exclusivamente em carros elétricos

O primeiro-ministro anunciou, este sábado, que a partir de 1 de fevereiro, todos os ministros só circularão em Lisboa e na área metropolitana em viaturas elétricas.

Foi com este anúncio que António costa decidiu assinalar de forma simbólica o arranque de Lisboa Capital Verde Europeia 2020

“Eu tenho a experiência própria desde que fui presidente da Câmara [de Lisboa] que é possível circular exclusivamente numa viatura elétrica na cidade de Lisboa e na área metropolitana. A partir do próximo dia 1 de fevereiro, todos os ministros só circularão na área metropolitana com viaturas elétricas”, disse António Costa, durante uma conversa com jovens no Pavilhão Carlos Lopes.

Além deste gesto, que sublinhou ser “simbólico”, Costa garantiu que, ao longo deste ano, será assegurada a neutralidade carbónica da residência oficial do primeiro-ministro, que produz anualmente 85 toneladas de dióxido de carbono. O feito será uma espécie “prenda” do seu Executivo à cidade de Lisboa.