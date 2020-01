PSD. Rio vence mas haverá segunda volta

Presidente do PSD com 49,46% dos votos nas eleições diretas do partido. Sociais-democratas terão de voltar às urnas para escolher novo líder no dia 18. Duelo será entre Rio e Luís Montenegro.

Presidente do PSD e recandidato à liderança do partido alcança 49.46 % dos votos.

Luís Montenegro contabiliza 41,26% dos votos, enquanto Miguel Pinto Luz totaliza 9,28% dos votos, segundo dados não oficiais apurados pelo i.

Estão apurados resultados de 301 secções de voto e a candidatura de Rui Rio já dá como certa uma segunda volta eleitoral, porque o presidente do PSD não deve conseguir a vitória à primeira volta por cerca de 600 votos. Assim, Rui Rio e Luís Montenegro vão disputar a liderança do PSD no próximo dia 18. Os primeiros resultados provisórios apontavam para uma maioria absoluta do presidente do PSD e recandidato. O que não se confirma.

