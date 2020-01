A1 cortada nos dois sentidos na Azambuja após atropelamento mortal

Um atropelamento mortal na A1 no concelho de Azambuja obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos entre os nós de Aveiras e do Carregado.

O acidente deu-se ao quilómetro 33 e ainda não há previsão de reabertura da circulação.



A vítima terá sido atingida por várias viaturas após uma colisão entre vários veículos, segundo o Correio da Manhã.

No local, estão ainda os Bombeiros de Alcoentre, com 17 operacionais apoiados por sete veículos.



Na sequência do corte da circulação entre os nós de Aveiras e do Carregado, os automobilistas que se deslocam no sentido Norte-Sul têm que sair da autoestrada no nó de Aveiras e devem circular pela Estrada Nacional (EN) 366, seguindo depois pela EN3 ou pelo Itinerário Complementar (IC)2, voltando a entrar na A1 no nó do Carregado.