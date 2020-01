Pinto Luz: "Quero humildentemente dizer-vos hoje que não ganhámos"

Candidato assume derrota e dá os parabéns aos adversários Rui Rio e Luís Montenegro. Mas mostra-se satisfeito com a preferência de "12% dos militantes" do PSD que votaram na sua candidatura.

"Quero humildemente dizer-vos que não ganhámos e dar, desde já, os parabéns a Rui Rio e Luís Montenegro", começou por dizer Miguel Pinto Luz.

O vice-presidente da câmara de Cascais assumiu assim a derrota, mas não deixou de se mostrar otimista em relação aos resultados.

"Marcámos a diferença pelo nosso reformismo, pelo nosso inconformismo permanente. Pelo nosso arrojo, pela nossa agenda, pelas nossas prioridades", afirmou, sublinhando que partiu para estas eleições com "expectativas modestas", mas que a sua candidatura supreendeu “todos, mesmo os que tentaram uma bipolarização destas eleições”.

"O resultado de hoje é claro: chegámos aos 12%! 12% dos militantes do PSD disseram que queriam um modelo diferente, uma forma diferente fazer política", declarou.

Pinto Luz reclamou também o mérito do regresso de militantes ao partido. “Conseguimos com a força das ideias recuperar muitos homens e muitas mulheres que estavam afastadas do PSD", disse.

Sobre o futuro do PSD, o candidato menos votado deixou o lembrete: "A responsabilidade a partir de agora é muito maior".

Por último, Pinto Luz, muito ao seu estilo, fez uma declaração de amor ao partido: "Saio absolutamente convicto de que o PSD, esta minha segunda família, é o único instrumento de mudança de que Portugal precisa".