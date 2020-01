Sporting vence jogo da polémica contra o Vitória de Setúbal por 3-1

Presidente do Vitória de Setúbal cortou relações com o Sporting no final do jogo.

O Sporting venceu este sábado o Vitória de Setúbal por 3-1, no estádio do Bonfim, num jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato.

O marcador foi inaugurado por um auto-golo do jogador do Setúbal João Meira aos 27 minutos. Seguiu-se um penálti marcado por Bruno Fernandes aos 34'. O médio voltou a fazer golo já no tempo de compensação aos 90’+4, naquele que pode ter sido o seu último jogo pelo Sporting.

O único golo do Vitória de Setúbal foi marcado por Carlinhos aos 63 minutos.

Recorde-se que o Vitória de Setúbal tinha pedido o adiamento do jogo, na sequência de uma virose que afetou mais de 80% do seu plantel, mas não conseguiu chegar a acordo com o Sporting, que somou mais três pontos.

O jogo fica ainda marcado pelas declarações do presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, que depois da partida anunciou o corte das relações institucionais com o Sporting.

A vitória permite aos leões, atualmente no quarto lugar da tabela, chegarem aos 29 pontos, ficando assim a um do Famalicão, que também ganhou hoje frente ao Boavista.