Resultados oficiais: Rio falha vitória à primeira por pouco

Rui Rio foi o candidato mais votado este sábado com 49,44% dos votos, mas não é o suficiente para evitar ir a uma segunda volta com Luís Montenegro, que obteve 41,26% dos votos.

Rui Rio: 49,44% (15.301 votos)

Luís Montenegro: 41,26% (12.767 votos)

Miguel Pinto Luz: 9,3% (2878 votos)

Os resultados oficiais foram anunciados pelo presidente do Conselho de Jurisdição do partido, Nunes Liberato, que adiantou também que os votos da Madeira não foram contabilizados, na sequência de irregularidades entre os votos e o caderno eleitoral. No entanto, o responsável acrescentou que a contagem destes votos não faria diferença nas contas que obrigaram a ir a uma segunda volta, que será realizada daqui a uma semana.

Esta será a primeira vez que haverá segunda volta desde 2006, quando Marque Mendes, então líder do partido, introduziu as eleições diretas. No entanto, só em 2012 é que foi colocada nos estatutos esta possibilidade, sempre que um candidato não obtivesse a maioria absoluta dos votos.