Montenegro desafia Rio para debate na TV e espera contar com Pinto Luz

Antigo líder parlamentar do PSD quer um debate na TV na semana decisiva para escolher novo presidente dos sociais-democratas.

O PSD vai ter uma segunda volta eleitoral inédita para escolher o presidente do PSD. O candidato Luís Montenegro ficou com 41,26% dos votos, aquém das expetativas dos seus apoiantes. Mas, o antigo líder parlamentar começou por dizer que "foram mais os militantes que quiserem a mudança". O candidato referia-se à soma dos seus votos com os de Pinto Luz. Ambos contestaram a estratégia de Rui Rio.

Numa declaração sem direito a perguntas ( ao contrário do inicialmente previsto), Luís Montenegro frisou que, se ganhar, contará com Pinto Luz para o futuro nos "desafios políticos e partidários" que têm de enfrentar. O candidato não deixou, assim, de tentar fazer um discurso a pensar também num piscar de olho aos apoiantes de Pinto Luz.

Sobre Rui Rio, garantiu que o presidente do PSD não é o seu adversário. O adversário, assegurou, é António Costa e o PS. Contudo, Luís Montenegro assinalou que, na próxima semana, há uma escolha a fazer: a alternativa aos socialistas ou manter a estratégia de "subalternidade" ao PS.

Por fim, desafiou Rio para um duelo televisivo "já na próxima semana" porque considerou que tal discussão seria "essencial" para o ato eleitoral.