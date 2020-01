Cristina Ferreira partilha look e divide opiniões: "Bonita... mas parece que foi para um enterro"

Cristina Ferreira partilhou, este domingo, o look que escolheu para ir ao casamento de uma prima e ao batizado da afilhada do seu filho Tiago. No entanto, a apresentadora acabou por dividir a opinião dos seguidores.

"Ontem foi um dia muito especial para a família. Casou a minha prima/irmã e a Júlia, afilhada do meu filho, foi baptizada. Foi um dia bonito. No céu e nos nossos corações", escreveu a apresentadora na legenda da imagem, esclarecendo imediatamente os fãs de que o vestido era “azul”.

"Estás maravilhosamente encantadora Cristina Ferreira. Pareces uma princesa",escreveu uma seguidora. "Que lindo... Adoro o chapéu... Faz inveja aos da família real de Inglaterra", elogiou outro utilizador. "Que linda. Parece mesmo uma princesa inglesa. Adoro o chapéu", lê-se noutro comentário.

No entanto, as opiniões não foram consensuais.

"Bonita... mas parece que foi para um enterro", escreveu um fã."Preto? Nunca se deve ir de preto a casamentos e batizados", escreveu outro."Pena que a cor fosse preta para o evento. Casamento/Batizado", lê-se noutro comentário.