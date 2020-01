Pedro Ribeiro de saída do comando técnico do Belenenses SAD

Devido à falta de apoio da SAD no diferendo com o FC Porto após empate polémico no Jamor

Pedro Ribeiro está de saída do comando técnico do Belenenses SAD.

Avança o jornal Record que a rescisão parece não estar ainda assim relacionada com a série de quatro jogos sem vencer (com a última derrota a acontecer ontem, ante o Gil Vicente), mas, pelo facto de o técnico não se ter sentido apoiado pela direção dos azuis após o diferendo com o FC Porto, aquando do empate polémico no Jamor.

Recorde-se que naquele jogo, Pedro Ribeiro disse ter sido agredido no túnel de acesso aos balneários do Estádio Nacional.

O treinador, que rendeu Silas no comando técnico dos azuis esta temporada, disse, recorde-se, ter sido agredido "com um soco". Ao que tudo indicava, Sérgio Conceição seria o responsável pela alegada agressão, mas o treinador do FC Porto, que inicialmente se recusou a comentar o tema, acabou, mais tarde, por negar qualquer agressão.

O técnico já tinha pedido a demissão no final da partida frente ao Moreirense (imediatamente a seguir ao jogo com o FC Porto), mas na altura a direção liderada por Rui Pedro Soares não aceitou o pedido.

O Belenenses SAD está neste momento no 15.º lugar da classificação, apenas um ponto acima da zona de descida.