Faleceu empresária Fernanda Pires da Silva

Fernanda Pires da Silva notabilizou-se pela construção do Autódromo do Estoril.

Fernanda Pires da Silva, presidente do Grupo Grão Pará, faleceu, aos 93 anos.

A empresária, que se dedicou aos setores do turismo e do imobiliário, destacou-se por construir, com capitais próprios, o Autódromo do Estoril – que foi baptizado com o seu nome.

Durante a presidência de Jorge Sampaio, recebeu a Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial e condecorada como Grande-Oficial da Ordem do Mérito e elevada a Grã-Cruz da mesma Ordem.

O velório decorre este domingo na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral será esta segunda-feira, no cemitério da Guia, em Cascais, pelas 11h30.