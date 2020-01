Cristiano Ronaldo ajuda Juventus a isolar-se na liderança do campeonato

A Juventus venceu, esta noite, a Roma, do treinador português Paulo Fonseca, por 2-1, referente à jornada 19 da Liga italiana.

Demiral abriu o marcador logo aos três minutos e, pouco depois, foi Cristiano Ronaldo a aumentar a vantagem de grande penalidade (10').

Foi também da marca do castigo máximo que a equipa da casa reduziu, já na segunda metade da partida, por intermédio de Diego Perotti (68'), fixando o resultado final em 2-1.

Com este resultado, o clube de Turim salta para a liderança isolada da Serie A, agora com 48 pontos, mais dois do que o Inter (46), que surpreendentemente empatou a uma bola na receção à Atalanta.

Já Ronaldo passa a somar 14 golos na prova, igualando o belga Romelu Lukaku (Inter), que ficou em branco no sábado.

A lista de melhores marcados do campeonato italiano continua a ser, de resto, liderado por Ciro Immobile (Lazio), com 20 golos.