Segunda-feira marcada por céu muito nublado e temperaturas negativas em algumas zonas do país

A semana arranca com muito frio em todo o país, sobretudo no norte de Portugal. Esta segunda-feira, o dia vai ficar marcado por uma pequena descida da temperatura máxima e períodos de céu muito nublado em todo o território continental.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas, tornando-se muito nublado, do litoral para o interior, a partir do meio da tarde. Há ainda possibilidade de ocorrência de chuva fraca no Minho e Douro Litoral no final do dia.

O IPMA prevê ainda formação de geada, em especial nas regiões do interior.

Quanto às temperaturas, Bragança será o distrito mais frio com as temperaturas mínimas a chegar aos 4 graus negativos. Em Vila Real os termómetros vão marcar 1 grau negativo e na Guarda os zero graus. Faro será o distrito onde as temperaturas mínimas vão ser mais altas, com o termómetro a chegar aos seis graus.

As temperaturas máximas vão variar entre os 16 graus, em Faro, e os 5 graus, na Guarda.