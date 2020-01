Helicóptero lança comida para animais que passam fome na Austrália devido aos incêndios

O Governo australiano organizou uma operação para ajudar os animais que viram, devido aos incêndios, o seu habitat ser destruído. Na operação Rock Wallaby foram largados milhares de quilogramas de comida, entre os quais cenoura e batata doce, para alimentar as colónias de rocky-wallabies, colónias de animais parecidos com os cangurus, mas mais pequenos.

Devido aos incêndios, que continuam a deflagrar em Nova Gales do Sul – e noutras partes do país – os animais foram obrigados a fugir dos seus habitats para salvar as suas vidas. Os helicópteros sobrevoaram as zonas onde os animais se refugiaram e atiraram milhares de alimentos.

"O fornecimento de alimentos suplementares é uma das principais estratégias que estamos a utilizar para promover a sobrevivência e a recuperação de espécies ameaçadas, como o canguru", garantiu o secretário do Meio Ambiente do Estado de Nova Gales do Sul, em comunicado. Matt Kean aproveitou e partilhou algumas das imagens da operação.

Recorde-se que os incêndios têm deflagrado no país desde setembro. Durante esta vaga já foram registadas 27 mortes no país. Estima-se que as chamas já tenham destruído mais de oito milhões de hectares. Em “Kangaroo Island”, no sul do país, mais de 215 mil hectares foram dizimados e cerca de 30 mil coalas morreram.