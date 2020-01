Taxa de inflação caiu para 0,3% em 2019

A inflação em 2019 desceu para 0,3% em termos homólogos, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor registado em 2018 havia sido 1%.

Os números de dezembro do ano passado vieram confirmar as estimativas rápidas já anunciadas este mês, registando uma variação homóloga de 0,4%, face ao mesmo mês de 2018, e uma taxa superior em 0,1% em relação à observada em novembro. Apesar da subida no último mês de 2019, Portugal registou neste período a taxa de inflação mais baixa da zona Euro.

Segundo o INE, a diminuição da taxa de variação da inflação entre 2018 e 2019 “foi influenciada pelo comportamento da inflação subjacente e pela evolução negativa dos preços dos produtos energéticos”. O gabinete estatístico acrescenta que a inflação subjacente contabilizou uma variação média de 0,5% no ano passado, que compara com os 0,7% de 2018, enquanto os preços dos produtos energéticos caíram 1,8%, face aos 4,7% de 2018. “Os preços dos produtos alimentares não transformados aumentaram 0,9% em 2019, acima do observado no ano anterior (0,6%)”, indica ainda o INE.

Em 2019, verificou-se “um crescimento médio anual mais elevado dos preços dos serviços que o observado para os preços dos bens”. De acordo com os dados do INE, os preços dos serviços aumentaram 1,2% e a taxa de variação média dos preços dos bens caiu 0,3%.

O documento indica ainda que ao nível das classes de despesa, destacam-se o comportamento dos Transportes. Quanto às contribuições negativas, destacam-se as do Vestuário e calçado e das Comunicações.